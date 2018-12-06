У Запоріжжі вантажівка провалилася під асфальт [ Редактировать ]
У Запоріжжі вантажівка провалилася під асфальт. Багатотонний автомобіль під час руху пішов під землю на 3 метри. Дивом обійшлося без постраждалих - маршрутка, яка їхала за ваговозом, встигла загальмувати. Містяни в усьому звинувачують комунальників. А ті провину перекладають на водія.
Ці кадри зняли відразу після дорожнього інциденту. Водій вантажівки каже: відчув такий удар, що ледь не вилетів з кабіни.
"Не могу я такие слова говорить по телевидению, как говорится, сами можете представить, что можно было, в голове. И как оно. А сзади шла маршрутка. А если б прицеп прошел бы, и если бы маршрутка туда ушла, чтобы было?" - говорить Сергій Єсавелюк, водій вантажівки.
Вантажівка везла насіння з Бердянська. За словами водія: причеп не був перевантажений. Та каже: тепер шляховики намагаються зробити винним саме його.
"Они теперь начинают - это я провалил асфальт", - говорить Сергій Єсавелюк, водій вантажівки.
"После устранения аварийности, все это задокументировано, будет приниматься решение, кто виноват, почему виноват. На сегодняшний день у нас очень много вопросов. Потому что дороги перегружены", - говорить Володимир Волобуєв, заступник міського голови Запоріжжя.
Та мешканці району запевняють: водій не винен.
"Первоначально там была дорога просевшая. Там была яма. Начали делать асфальт. Асфальт сделали, уехали все, работы закончили. - Асфальт просел. - Дождались, пока провалилась машина. Машина виновата. - В чем она виновата? - Ни в чем", - говорить Пилип, житель Запоріжжя.
Під землею проходить старий каналізаційний колектор. Він і не витримав випробування часом - кажуть представники водоканалу.
"- Ни на кого не влияет абсолютно. Все с водой, все с канализацией.
- Вона тріснула і просто просіла?
- Да, просто просела и вымыла грунт.
- А в якому році побудували, не знаєте?
- В 68. Пятьдесят лет", - говорить Олег Околович начальник цеху мереж каналізації КП "Водоканал".
Комунальники обіцяють за кілька днів полагодити колектор, а дорогу заасфальтувати. А ось водій ваговоза не знає, як далі бути. Розбитий причеп ремонту не підлягає.
І ще одна вантажівка опинилася під землею. Вже у Дніпрі. Там 44-тонний КАМАЗ заїхав на шкільне подвір'я, щоб розвантажити будматеріали, і провалився в бомбосховище. У цей час саме тривали уроки. Аби витягти ваговоз, довелося викликати рятувальників.
"На сколько я вижу по конструктивным сооружениям, в принципе ничему оно не угрожает. Фундаменту школы - эта ситуация никак не угрожает, она не связана конструктивно. Это внутренние сооружения, которые находится под землей", - говорить Дмитро Дубовик, начальник державної пожежної частини № 2 Дніпра.
Минулося без постраждалих. Уроки в школі не скосовували. Підрядник пообіцяв відновити подвір'я.
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