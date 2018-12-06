Западные СМИ не перестают следить за известной певицей, которая снова удивила поклонников внешним видом.

60-летняя Мадонна выбрала для выхода черный бархатный костюм с приталенным жакетом и брюками с завышенной талией, который она стилизовала с помощью полупрозрачного топа и обуви на высоких каблуках. Образ дополнили очки и темное пальто.

Несмотря на стильный наряд, поклонники сразу же обратили внимание: звезда сильно постарела!

Ранее Ани Лорак ужаснула фанатов "постаревшим" видом.