Постаревшая Мадонна поразила публику откровенным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Западные СМИ не перестают следить за известной певицей, которая снова удивила поклонников внешним видом.
60-летняя Мадонна выбрала для выхода черный бархатный костюм с приталенным жакетом и брюками с завышенной талией, который она стилизовала с помощью полупрозрачного топа и обуви на высоких каблуках. Образ дополнили очки и темное пальто.
Несмотря на стильный наряд, поклонники сразу же обратили внимание: звезда сильно постарела!
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