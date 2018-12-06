В воинской части под Киевом массово отравились солдаты [ Редактировать ]
Двеннадцать военнослужащих срочной службы одной из военных частей, которая дислоцируется в Василькове Киевской области, во вторник, 4 декабря, обратились в медпункт с жалобами на состояние здоровья. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Отмечается, что военнослужащие жаловались на боль в желудке, субфебрильную температуру.
"Военнослужащим предоставлена первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз "гастроэнтероколит", - сообщила пресс-служба
Также сообщается, что в настоящее время под присмотром врачей Главного военного клинического госпиталя находятся 20 человек.
Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона обеспечивает контроль над проведением служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.
Напомним, в Чернигове начались масштабные военные учения по боевой стрельбе.
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