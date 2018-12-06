Порошенко закликав НАТО збільшити присутність в Азовському та Чорному морях [ Редактировать ]
Запровадити нові санкції проти Росії за агресію в Азовському морі закликав Петро Порошенко західних партнерів. На його думку, новий пакет обмежень допоможе Україні захистити суверенітет і територіальну цілісність.
В інтерв'ю агенції Bloomberg президент також попросив НАТО збільшити присутність в Азовському та Чорному морях.
І подякував світовим лідерам за підтримку, яку вони вже надали нашій державі.
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