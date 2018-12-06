В Непалі створили величезну мапу Мертвого моря з поліетиленових пакетів [ Редактировать ]
Величезну мапу Мертвого моря з поліетиленових пакетів створили в Непалі. Там небайдужі влаштували акцію на захист довкілля від забруднення пластиком. І встановили рекорд - їхній витвір визнали найбільшим у світі.
Так учасники прагнули привернути увагу світу до екологічної проблеми.
"Ми використали 100 тисяч пакетів, щоб створити карту Мертвого моря. Наше гасло: одного Мертвого моря цілком достатньо. І нам не потрібні інші мертві моря", - говорить Прагаті Дахал, студентка.
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В Непалі створили мапу Мертвого моря з поліетиленових пакетів
Величезну мапу Мертвого моря з поліетиленових пакетів створили в Непалі. Там небайдужі влаштували акцію на захист довкілля від забруднення пластиком. І встановили рекорд
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