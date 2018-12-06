В Киеве пенсионер выбросился из окна (фото) [ Редактировать ]
В Голосеевском районе Киева мужчина выбросился из окна своей квартиры и скончался до приезда скорой помощи. Погибшему было 83 года.
Тело нашли около 8.00 по адресу улица Михаила Ломоносова, 27. Соседи погибшего рассказали, что пенсионер перенес инсульт около недели назад.
Вместе с погибшим в квартире проживали невестка и внук. На место происшествия приехала дочь погибшего. Жильцы дома отзываются о мужчине хорошо и говорят, что он не имел вредных привычек.
На месте происшествия работал наряд полиции. Детали и причины трагедии выясняют правоохранительные органы.
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