В четверг, 6 декабря, в Соломенском районе Киева произошла перестрелка возле супермаркета на улице Сурикова. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Перестрелка и ДТП в Киеве на Сурикова: Nissan залетел на ступеньки магазина. Много полиции, введен оперативный план "Сирена", - говорится в сообщении.

На данный момент полиция разыскивает черную Volvo XC90 с номерными знаками АI3348HK, в которой, по данным правоохранителей, находятся неизвестные в масках, которые стреляли в человека на авто Nissan возле "МегаМаркета" по ул. Сурикова,3.

"После стрельбы неизвестные скрылись. У разыскиваемого автомобиля есть характерные приметы: под передним бампером есть вставка серебряного цвета, а также установлены противотуманные фары", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Мелитополе произошла перестрелка.