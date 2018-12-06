У харківському супермаркеті правоохоронець застрелив покупця.

Напередодні ввечері на касі чоловік відмовився платити за товар. Охорона покликала співробітника поліції. Разом вони відвели покупця до службового приміщення, і там чоловік накинувся на копа з ножем.

У відповідь, поліцейському довелося застосувати зброю.

Обох постраждалих доправили до лікарні. Пізніше нападник помер. Життя поліцейського - в безпеці.