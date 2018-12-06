У Харкові в супермаркеті застрелили покупця (відео) [ Редактировать ]
У харківському супермаркеті правоохоронець застрелив покупця.
Напередодні ввечері на касі чоловік відмовився платити за товар. Охорона покликала співробітника поліції. Разом вони відвели покупця до службового приміщення, і там чоловік накинувся на копа з ножем.
У відповідь, поліцейському довелося застосувати зброю.
Обох постраждалих доправили до лікарні. Пізніше нападник помер. Життя поліцейського - в безпеці.
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