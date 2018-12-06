Зима в самом разгаре, а это значит, что настал период постоянных насморков и заложенного носа. И не всегда под рукой может оказаться средство от насморка, которое мгновенно облегчит состояние и поможет дышать свободно.

В таком случае на помощь придут "бабушкины" средства, которые быстро и без лекарств облегчат дыхание и избавят от неприятных ощущений. Об этом пишет Newsyou.info.

Запрокиньте голову

Избавиться от заложенности поможет простой прием. Запрокиньте голову немного назад, зажмите нос и задержите дыхание насколько это возможно. Затем сделайте максимально глубокий вдох. Этот прием поможет синусам очиститься, поскольку такое положение и задержка дыхания вынуждает мозг перейти на аварийный режим и очистить синусы.

Прижмите небо

Прижмите кончиком языка небо, а после - нажмите двумя пальца на лоб точки между бровями и носом. Повторите так около 20 раз подряд. Такой массаж поможет избавиться от заложенности за счет стимуляции кости в черепе под названием сошник, что помогает очистить синусы.

Массируйте точки

Поместите указательные пальцы у основания носа (вначале носогубных складок), и минуту промассируйте эти точки круговыми движениями 1 минуту. Затем переместите пальцы на точки в углублении боковой поверхности носа, и массируйте их вращательными движениями 1 минуту. Далее на основании бровей найдите углубления на кости и средними пальцами также промассируйте их круговыми движениями 1 минуту. Это улучшит отток слизи и поспособствует сужению сосудов.

Солевые растворы

Разведите чайную ложку соли в стакане теплой воды и промойте нос удобным для вас способом – из пипетки, спринцовки или шприца. Натриевый раствор вымоет густой секрет и поспособствует снятию отека слизистой оболочки носа.

Приложите теплый компресс

Намочите в теплой воде салфетку и приложите ее к переносице. Также можно воспользоваться подогретым льняным семенем, солью и т.д. Главное, продержать компресс на протяжение 10-15 минут. Тепло поможет ускорить отток слизи и снять отечность, облегчив дыхание.

Ранее мы писали о том, что в Украине запретили популярные лекарства от насморка.