ЕС увеличит помощь Украине - Могерини [ Редактировать ]
Евросоюз предоставит поддержку юго-восточным областям Украины, которые понесли экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты через Керченский пролив. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей.
Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию в Азовском море и захват РФ украинских моряков. Могерини заявила, что ЕС осуждает незаконную аннексию Крыма Россией, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и одобряет проведение реформ в нашем государстве.
"Они обменялись мнениями по последней ситуации в Азовском море, включая состояние захваченных украинских судов и их задержанных экипажей. ЕС ищет возможности увеличить поддержку регионов юго-восточной Украины, которые экономически пострадали от ограниченного Россией доступа к украинским портам через Керченский пролив", - сказано в сообщении.
Ранее Могерини призвала США и Евросоюз объединиться против России .
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