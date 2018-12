В Париже закроют для посетителей Эйфелеву башню в связи с массовыми беспорядками и акциями протестов "желтых жилетов", начавшимися из-за повышения цен на бензин, об этом говорится в официальном Twitter парижской достопримечательности.

🇬🇧 Due to the demonstrations that will be taking place in #Paris, I will remain closed to the public on Saturday 8 December. ⚠ Tomorrow, a particularly long waiting time is anticipated for visitors planning to buy tickets on-the-spot.



