Эйфелеву башню закроют для посещения [ Редактировать ]
В Париже закроют для посетителей Эйфелеву башню в связи с массовыми беспорядками и акциями протестов "желтых жилетов", начавшимися из-за повышения цен на бензин, об этом говорится в официальном Twitter парижской достопримечательности.
🇬🇧 Due to the demonstrations that will be taking place in #Paris, I will remain closed to the public on Saturday 8 December. ⚠ Tomorrow, a particularly long waiting time is anticipated for visitors planning to buy tickets on-the-spot.— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 6 декабря 2018 г.
▶ Stay informed: https://t.co/7LsKivpsFK pic.twitter.com/sxj86CLep0
Главная достопримечательность столицы Франции будет закрыта 8 декабря из-за акций протестов.
Ранее стало известно, что вопреки уступкам властей, в Париже пройдет новая волна протестов.
Напомним, что во время протестов в Париже погибли люди.
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