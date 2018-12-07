Україна отримає військову допомогу НАТО - Міноборони [ Редактировать ]
Найближчим часом Україна підпише з міжнародними партнерами контракти на постачання зброї, техніки та обладнання. Адже в країні - воєнний стан і зброя потрібна. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак.
За його словами, кілька його колег - міністрів оборони країн-членів НАТО відвідають Україну до кінця року, щоб оцінити ситуацію і надати практичну допомогу.
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