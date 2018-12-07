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Трое украинских моряков, которые были ранены во время захвата российскими пограничниками в Керченском проливе, находятся в следственном изоляторе "Матросская тишина", и по словам российской стороны чувствуют себя хорошо.

Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Instagram.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми медицинскими препаратами. Медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику состояния здоровья. На условия содержания жалоб не было", – написала она.

По словам российской омбудсвумен, моряки якобы имеют доступ к библиотеке, и каждый из них уже переписывается по электронной почте с родными и близкими.

"Они содержатся в медицинской части, в просторных, чистых камерах с большими окнами. Заключенным обеспечивается усиленное питание. Они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты питания",- написала Москалькова.

Напомним, 25 ноября в Азовском море российские силовики атаковали и захватили три украинских корабля. Хронология произошедших событий подробно изложена здесь.