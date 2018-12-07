Какое варенье укрепит иммунитет зимой [ Редактировать ]
Диетологи заявили, что варенье укрепляет иммунную систему. А поэтому оно очень полезно зимой. Медики советуют заменить вредные сладости промышленного производства домашним вареньем, приготовленным из натуральных плодов, пишет издание "Здоровье и Красота".
Специалисты рассказали о том, какие виды варенья способствуют укреплению иммунитета:
- Варенье из облепихи. По словам экспертов, облепиховое варенье является источником природных антиоксидантов: в ягодах облепихи много витамина С, а также веществ - фитонцидов, тормозящих процесс размножения в организме патогенных субстанций.
- Сливовое варенье. Этот продукт нужен в первую очередь тем, кто страдает от проблем с сосудами, поскольку в сливе содержится много витамина К, известного своей способностью предотвращать тромбозы, а также укрепляющего стенки сосудов витамина Р.
- Варенье из клюквы. Ягоды клюквы содержат вещества, содействующие снижению давления и уменьшению высокого холестерина в крови. Врачи советуют есть клюквенное варенье сердечникам и людям со слабым желудком.
- Рябиновое варенье нужно обязательно включить в свой рацион людям, хорошо знакомым с проблемой "скачущего" давления. Кроме того, его употребление помогает при умственном и физическом напряжении.
- Малиновое варенье отличается целым спектром полезных свойств. Содержа в себе много железа, малиновое варенье способствует улучшению кровотворения, а высокий уровень меди в нем делает этот продукт чем-то вроде антидепрессанта. Кроме того варенье из малины сохраняет молодость: в нем присутствуют витамины А, Е, РР, В2, которые отвечают за жизненный тонус и упругость кожи.
- Смородиновое варенье. По данным научных исследований, смородиновое варенье при постоянном употреблении в холодный сезон благотворно сказывается на защитных функциях организма: помогает успешно сопротивляться простудным недугам. Кроме микроэлементов, позитивно сказывающихся на клеточном обмене веществ, в смородине присутствуют антоцианы - вещества, защищающие клетки от повреждений.
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