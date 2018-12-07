Литва запровадила санкції проти військових Росії [ Редактировать ]
Литва запровадила національні санкції проти Росії. Про це повідомила президент Литовської республіки Даля Грибаускайте, яка сьогодні з офіційним візитом у Києві. Обмеження стосуються 20 осіб з особового складу, які брали участь у захопленні українських моряків, а також їх командирів. Тепер їм заборонено відвідувати Литву.
"Відповідальні за цей напад не зможуть займатися економічною та іншою діяльністю у нашій країні. Ми не побоялися зробити це самостійно. Такі кроки чітко показують, як ми сприймаємо подібні дії Росії - її неприйнятну атаку в Керченській протоці. Хочу ще раз нагадати, що Азовське море і Чорне море - не є територією Росії", - говорить Даля Грибаускайте, президент Литви.
"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити жорстких санкцій для зупинення агресивних зазіхань Росії в Чорному та Азовському морях. Та забезпечення свободи навігації в регіоні. Ми надзвичайно вітаємо національні санкції, які застосувала Литва проти учасників агресивних дій в Чорному морі і закликаємо інших партнерів слідувати позитивному прикладу Литви", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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