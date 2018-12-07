В ефірі "Подробиці тижня" на "Інтері" Юрій Луценко, Генеральний прокурор України, розповів про те, що зараз відбувається зі справою про вбивство Катерини Гандзюк?

- Новини дуже суперечливі. По-перше, були повідомлення ніби поліція передала в СБУ не всі матеріали справи. По-друге, активісти кажуть, наче є ризик, що особи, причетні до вбивства, або навіть замовники запросто втечуть з країни. Як ви це прокоментуєте?

- Відповідаючи на ваше запитання, всі виконавці, організатори, замовники у справі Гандзюк, як і у будь-якій іншій справі, сядуть тоді, коли для цього будуть здобуті факти, які оцінить суд і винесе відповідне рішення. В цій справі, на справді, ідуть два процеси. Перше: ретельно, важко і результативно працює слідство, бо вже в перші дні були затримані чотири виконавці. Потім, ще до істерії, піднятої піарщиками на крові в парламенті, була оголошена підозра одному з організаторів. Потім, буквально цього тижня, я оголосив підозру ще одному організатору. Щоправда, члени ТСК заявили, що я втручаюся в дії слідства. Тобто вони проголошують, що нічого не робиться. Коли слідство доповідає суспільству, що зроблено, вони оголошують, що це страшний розвал слідства і втручання. Правда після цього ідуть тяжко працювати в Париж. Всі.

Фактично, йде два процеси: процес роботи правоохоронних органів, який є результативний, і впевнений, що він дійде і до замовника, я маю підстави про це стверджувати. Паралельно іде процес людей, які хочуть знайти на цьому політичний дивіденд. Діячі в парламенті створили ТСК, яка принципі не може отримати ніякої інформації від слідства, бо воно не завершене. При цьому, вони зливають дуже важливу інформацію. При цьому, вони будують різні вхідні фантоми і звинувачують у всьому ті правоохоронні органи, які мають дати результат. Виключно для досягнення своїх політичних цілей. Ще раз скажу, що виключно в цій справі, як і в 1200 подібних убивствах за рік, правоохоронні органи роблять усе можливе. В разі досягнення певних результатів - звітують про це суспільству. І я, на відміну від піарщиків, маю виключно конкретні юридичні факти затримання організатора, які дали визначальні покази. Це також інші досягнення, в тому числі поліції, яка нічого не приховує від СБУ, бо спочатку це була спільна робота. Все, що необхідно - є. В результаті, ми вийшли на одного організатора, паралельно іншого ,смію стверджувати, що ми зараз розуміємо спільний мотив виконавців і організаторів. А отже, маємо достатньо струнку версію про замовника. Як тільки ми здобудемо юридичні факти, бо на відміну від депутатів, мені потрібно не просто щось знати, а й довести, підкріпити доказами, свідками, експертизами тощо, звичайно буде проголошено про підозру, і точно затримано ще і замовника. Але ніякі терміни встановити не можу.

Справа в тому, що, дійсно, почастішали напади на активістів. Дійсно, це проблема. Але треба сказати, що це проблема двостороння. Я закликаю усіх, хто дійсно хоче боротися з корупцією, не за гроші конкуруючих бізнес-кланів, а за переконання, як це робила Катя Гандзюк, співпрацювати з правоохоронними органами. Хочу сказати, що саме вона як раз з ним і співпрацювала, на відміну від тих, хто піариться на її смерті і просто дискредитує всю правоохоронну систему. Це, звичайно, є проблемою.

Так ось, ніхто не повинен мати право застосування насилля без держави. Правоохоронці сьогодні мають десятки випадків, тому що сьогодні, так звані активісти, беруть біти і б’ють інших активістів або просто інших людей. Як свідчила покійна Катя Гандзюк, з якою я зустрічався в лікарні, вона по прізвищах назвала тих, хто вірний правоохоронцям. Для того і існує правоохоронна система, щоб з нею співпрацювали ті, хто хоче боротися зі злочинністю та корупцією, як робила це Катя. Тому, зараз треба дати цій системі зробити свою роботу.

- Наступна наша тема для розмови - це судовий процес про державну зраду Віктора Януковича. Скоро вже буде фінал оголошення вироку. Сам Янукович і особисто, і через захисників, намагався зірвати процес. Чого тільки не було... затягування справи, зустрічні звинувачення, скандали. Відбулось майже 90 засідань і от тепер судді готують фінальне рішення. Які ваші враження від цього процесу? Та які ще звинувачення проти Януковича ми почуємо в суді найближчим часом?

- Я думаю, що Генпрокуратура надала беззаперечні докази вини у державній зраді екс-президента Януковича. Ціна цієї зради надзвичайно високою. Саме лист, підписаний Януковичем відкрив Путіну дорогу до війни, яка коштує нам 10 000 убитих, 25 000 поранених, 1,5 млн біженців. Всі намагання захисту, якимось чином спростувати наші звинувачення оцінить суд . В цій країни, на відміну від судилищ Януковича, прокуратура не призначає вирок. В цій країні прокуратура підтримує обвинувачення. І, я вважаю, що наші два прокурори зробили свою справу фахово. Тепер ми всі з нетерпінням чекаєм вирок. Бо цей вирок - не тільки справа Януковича, це і справа Путіна. І це справа для всіх наступних високопосадовців нашої держави, які мають пам’ятати, що будь-яка посада. в разі скоєння злочину, не захистить. Тому, для мене це дуже серозний суд.

І ще одна новина - ми завершили експертизу у справі тих осіб, які віддавали, за версією слідства, розстріляти мирний Майдан . Від так, на початку наступного року ми завершимо слідство, зможемо пред’явитисуспільству, підозрюваним, а пізніше і звинувачуваним, докази того, що саме Янукович, Захарченко, Якименко, Шуляк,відповідно, президент, керівник СБУ, МВС, Внутрішніх військ та їх підлеглі віддали злочинні накази, через які на Майдані загибли більше 100 осіб, більше півтори тисячі поранених, і це стало безпрецедентною подією в житті української держави. Думаю, що цей суд стане найочікуванішим процесом за ці роки. Біженці не просто втекли в Росію, а перед цим знищили всю переписку, всі сервери. Тим не менше, слідчі змогли встановити факти, докази, опитати тисячі людей, дати фактаж, який за висновками експертизи, має причинно-наслідковий зв’язок із смертями на Майдані.

- Загалом, підведіть підсумки роботи прокуратури за рік, що минає. Чим можете похвалитися, на що пожалітися.

- Не люблю слово "похвалитися". Можу відзвітуватися українському народові. Перш за все, за 2, 5 роки, які я працюю на посаді , ми повернули державі 108 млрд гривень. Якщо відійти від сухої статистики, в мене особисто на параді очі світилися від того, коли я бачив, що на параді йшла військова техніка і, майже третина з неї, за ті кошти, які Генпрокуратура повернула до держави. Це нові танки, нові ракети, нова спецтехніка, нові дороги, нові гуртожитки. 180 гуртожитків для військовослужбовців - це за ті кошти, які прокуратура повернула державі. Також ми можемо сказати, що, не дивлячись на малу інституційну здатність судів, все ще не запрацювали в ході важної реформи, ми маємо доповісти, що маємо не просто затриманих і направлених до суду, а вже засуджених 2637 корупціонерів. Категорія "А" починаючи від губернатора і вище, належить НАБУ та САП. Ми сподіваємось, що наші колеги в один з професійних свят зможуть доповісти суспільству, про свої результати.

Також важливим з огляду на тему, про яку ми щойно з вами говорили, про вбивства, напади на активістів тощо, щоб ми розуміли ступень проблем, маєм сказати, що це колосальна робота з загально-кримінальною злочинністю. За оцінками МВС, в країні близько 3 млн нелегальної зброї. Як ви розумієте, це колосальний виклик для всієї системи. Тим не менше, прокуратура змогла разом з поліцією передати в суд понад 3 000 підозрюваних в вбивстві, понад 200 000 підозрюваних в крадіжках, понад 17 000 підозрюваних в грабежах, 5000 в розбої і т.д.

Це означає, що в жодній області не відбулось підвищення злочинності, більше ніж на 5% . Це значить що правоохоронна система змогла утримати в тяжких умовах заборону нелегальної зброї.

При цьому, це правда, що в нас є маса проблем. Одна з них - якість особового складу. За минулий рік прокуратура затримала близько 600 працівників поліції на незаконних діях, від хабарів до інших... жорстокого поводження з людьми тощо. Якщо говорити про ключову проблему - це законодавча. Бо з цих тисяч засуджених корупціонерів дуже багато відбувається штрафів. І я вже не перший рік прошу парламент зробити мінімальне покарання за хабар не штраф, а один рік тюрми. Поки не знаходжу порозуміння, а у відповідь мені шепчуть "у всіх є діти". Я вважаю, що, дійсно, після Майдану, після спалаху і великих досягнень, зараз ми маємо застій у боротьбі з корупцією. Тим не менш, ми робимо усе, що можемо і, сподіваємось, що разом з суспільством, з тими, хто хоче міняти країну, ми зможемо давати результат протидії злочинності.