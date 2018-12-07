Сьогодні в Києві президент Литовської республіки Даля Грибаускайте. Візит дуже важливий і дуже емоційний. По-перше, Литва це один з найближчих друзів України в Європі. А по-друге саме ця держава в ЄС найбільш активно бореться за те, щоб ввести нові солідарні для всього Заходу санкції проти Росії за агресію в Азовському та Чорному морях, та вже самостійно прийняла відповідні рішення.

Президенти України і Литовської республіки домовились посилити взаємодію в секторі оборони і безпеки та діяти і надалі спільно, щоб зупинити агресію Росії.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити жорстких санкцій для зупинення агресивних зазіхань Росії в Чорному та Азовському морях. Та забезпечення свободи навігації в регіоні. Хочу сказати, що ми надзвичайно вітаємо національні санкції, які застосувала Литва проти учасників агресивних дій в Чорному морі і закликаємо інших партнерів слідувати позитивному прикладу Литви", - заявив Петро Порошенко, президент України.

"Наступного тижня відбудеться засідання Ради Європейського союзу в Брюсселі, де ми будемо обговорювати питання санкцій. Я сподіваюся, що ми посилимо вже існуючі обмеження. Що вже зроблено - ми прийняли свої національні санкції в знак протесту проти атаки в Керченській протоці. Ті, хто відповідальні за атаку, не зможуть займатися економічною чи іншою діяльністю в нашій країні. Хочу ще раз нагадати, що Азовське і Чорне море не є територією Росії. В цих водах діють усі міжнародні домовленості та угоди", - говорить Даля Грибаускайте, президент Литовської республіки .