"Мисс Мира 2018": кто и когда представит Украину [ Редактировать ]
8 декабря в 13:00 по киевскому времени состоится финал "Мисс Мира 2018" в Санья, Китай. В этом году нашу страну представляет "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь.
19-летняя Леонила родом из Херсонской области, сейчас живет и учится в Киеве.
Покорять конкурс Леонила отправилась с внушительным гардеробом от украинских дизайнеров, общий вес которого составил более 60 килограмм.
Финальный наряд Леонилы Гузь шила украинский дизайнер Екатерины Лукашик, а диадема на голову от Елены Романовой. Платье создавали 500 часов, а весит оно целых 10 килограмм. Посмотреть трансляцию финала Мисс Мира вы сможете на официальном youtube-канале "Мисс Мира".
Ранее были представлены яркие наряды для украинской участницы.
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