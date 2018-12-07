8 декабря в 13:00 по киевскому времени состоится финал "Мисс Мира 2018" в Санья, Китай. В этом году нашу страну представляет "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь.

19-летняя Леонила родом из Херсонской области, сейчас живет и учится в Киеве.

Покорять конкурс Леонила отправилась с внушительным гардеробом от украинских дизайнеров, общий вес которого составил более 60 килограмм.

Финальный наряд Леонилы Гузь шила украинский дизайнер Екатерины Лукашик, а диадема на голову от Елены Романовой. Платье создавали 500 часов, а весит оно целых 10 килограмм. Посмотреть трансляцию финала Мисс Мира вы сможете на официальном youtube-канале "Мисс Мира".

Ранее были представлены яркие наряды для украинской участницы.