В Бразилии при ограблении банков погибли 13 человек [ Редактировать ]
В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 13 человек, включая шестерых заложников. Об этом сообщает Band News.
По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом. В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.
По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.
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