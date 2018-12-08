В Бразилии злоумышленники совершили разбойное нападение на два банковских отделения в муниципалитете Милагреш, в результате погибли 13 человек, включая шестерых заложников. Об этом сообщает Band News.

По словам городского главы, шестеро грабителей напали на банки перед рассветом. В результате перестрелки с полицией были убиты шестеро бандитов. Во время спецоперации погибли еще шестеро заложников, включая ребенка.

По словам очевидцев, перестрелка длился около 20 минут.

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