В Лос-Анджелесе объявили список претендентов на премию "Золотой глобус".

76-я церемония вручения "Золотых глобусов" пройдет 6 января 2019 года. Ведущими премии будут комики Сандра О и Энди Сэмберг.

Полный список номинантов:

Лучший драматический фильм

"Звезда родилась"

"Богемная рапсодия"

"Если бы Бийл-стрит могла заговорить"

"Черная пантера"

"Черный клановец"

Лучший комедийный или музыкальный фильм

"Безумно богатые азиаты"

"Фаворитка"

"Зеленая книга"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Вице-президент"

Лучший режиссер

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Альфонсо Куарон, "Рома"

Питер Фаррелли, "Зеленая книга"

Спайк Ли, "Черный клановец"

Адам Маккей, "Вице-президент"

Лучший актер драматического фильма

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Уиллем Дефо, "На пороге вечности"

Рами Малек, "Богемная рапсодия"

Лукас Хеджес, "Исчезнувший мальчик"

Джон Дэвид Вашингтон, "Черный клановец"

Лучшая актриса драматического фильма

Леди Гага, "Звезда родилась"

Гленн Клоуз, "Жена"

Мелисса Маккарти, "Сможете ли вы меня простить?"

Николь Кидман, "Исчезнувший мальчик"

Розамунд Пайк, "Частная война"

Лучший актер комедийного фильма

Кристиан Бейл, "Вице-президент"

Лин-Мануэль Миранда, "Мэри Поппинс возвращается"

Вигго Мортенсен, "Зеленая книга"

Роберт Редфорд, "Старик и ружье"

Джон Си. Рейли, "Стэн и Олли"

Лучшая актриса комедийного фильма

Эмили Блант, "Мэри Поппинс возвращается"

Оливия Колман, "Фаворитка"

Элси Фишер, "Восьмой класс"

Шарлиз Терон, "Талли"

Констанс Ву, "Безумно богатые азиаты"

Лучший сценарий

"Фаворитка"

"Рома"

"Зеленая книга"

"Вице-президент"

"Если бы Бийл-стрит могла заговорить"

Лучший анимационный фильм

"Суперсемейка – 2"

"Мирай из будущего"

"Остров собак"

"Ральф против интернета"

"Человек-паук: Через вселенные"

Лучший драматический сериал

"Американцы"

"Убивая Еву"

"Телохранитель"

"Возвращение домой"

"Поза"

Лучший комедийный сериал

"В лучшем мире"

"Метод Комински"

"Барри"

"Шучу"

"Удивительная миссис Мейзел"

Лучший актер в комедийном сериале

Саша Барон Коэн ("Ху из Америка?")

Джим Кэрри ("Шучу")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Дональд Гловер ("Атланта")

Билл Хейдер ("Барри")

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кристен Белл, "В лучшем мире"

Кэндис Берген, "Мерфи Браун"

Элисон Бри, "Блеск"

Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"

Дебра Мессинг, "Уилл и Грейс"

Лучший актер в драматическом сериале

Джейсон Бейтман, "Озарк"

Стефан Джеймс, "Возвращение домой"

Ричард Мэдден, "Телохранитель"

Билли Портер, "Поза"

Мэттью Риз, "Американцы"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Джулия Робертс, "Возвращение домой"

Элизабет Мосс, "Рассказ служанки"

Катрина Балф, "Чужестранка"

Сандра О, "Убивая Еву"

Кери Расселл, "Американцы"

Лучший мини-сериал или телефильм

"Убийство Джанни Версаче"

"Алиенист"

"Грязный Джон"

"Побег из Даннеморы"

"Острые предметы"

"Очень английский скандал"

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Эми Адамс, "Острые предметы"

Патрисия Аркетт, "Побег из Даннеморы"

Конни Бриттон, "Грязный Джон"

Риджина Кинг, "Семь секунд"

Лора Дерн, "Рассказ"

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Антонио Бандерас, "Гений: Пикассо"

Хью Грант, "Очень английский скандал"

Даниель Брюль, "Алиенист"

Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче"

Бенедикт Камбербэтч, "Патрик Мелроуз"

Лучший иностранный фильм

"Капернаум" (Capernaum), Ливан

"Девушка" (Girl), Бельгия

"Рома" (Roma), Мексика

"Магазинные воришки" (Shoplifters), Япония

"Никогда не оглядывайся" (Never Look Away), Германия

Лучшая музыка к фильму

"Мэри Поппинс возвращается"

"Остров собак"

"Первый человек"

"Тихое место"

"Черная пантера"

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