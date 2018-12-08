"Золотой глобус" - 2019: названы главные номинанты кинопремии [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесе объявили список претендентов на премию "Золотой глобус".
76-я церемония вручения "Золотых глобусов" пройдет 6 января 2019 года. Ведущими премии будут комики Сандра О и Энди Сэмберг.
Полный список номинантов:
Лучший драматический фильм
- "Звезда родилась"
- "Богемная рапсодия"
- "Если бы Бийл-стрит могла заговорить"
- "Черная пантера"
- "Черный клановец"
Лучший комедийный или музыкальный фильм
- "Безумно богатые азиаты"
- "Фаворитка"
- "Зеленая книга"
- "Мэри Поппинс возвращается"
- "Вице-президент"
Лучший режиссер
- Брэдли Купер, "Звезда родилась"
- Альфонсо Куарон, "Рома"
- Питер Фаррелли, "Зеленая книга"
- Спайк Ли, "Черный клановец"
- Адам Маккей, "Вице-президент"
Лучший актер драматического фильма
- Брэдли Купер, "Звезда родилась"
- Уиллем Дефо, "На пороге вечности"
- Рами Малек, "Богемная рапсодия"
- Лукас Хеджес, "Исчезнувший мальчик"
- Джон Дэвид Вашингтон, "Черный клановец"
Лучшая актриса драматического фильма
- Леди Гага, "Звезда родилась"
- Гленн Клоуз, "Жена"
- Мелисса Маккарти, "Сможете ли вы меня простить?"
- Николь Кидман, "Исчезнувший мальчик"
- Розамунд Пайк, "Частная война"
Лучший актер комедийного фильма
- Кристиан Бейл, "Вице-президент"
- Лин-Мануэль Миранда, "Мэри Поппинс возвращается"
- Вигго Мортенсен, "Зеленая книга"
- Роберт Редфорд, "Старик и ружье"
- Джон Си. Рейли, "Стэн и Олли"
Лучшая актриса комедийного фильма
- Эмили Блант, "Мэри Поппинс возвращается"
- Оливия Колман, "Фаворитка"
- Элси Фишер, "Восьмой класс"
- Шарлиз Терон, "Талли"
- Констанс Ву, "Безумно богатые азиаты"
Лучший сценарий
- "Фаворитка"
- "Рома"
- "Зеленая книга"
- "Вице-президент"
- "Если бы Бийл-стрит могла заговорить"
Лучший анимационный фильм
- "Суперсемейка – 2"
- "Мирай из будущего"
- "Остров собак"
- "Ральф против интернета"
- "Человек-паук: Через вселенные"
Лучший драматический сериал
- "Американцы"
- "Убивая Еву"
- "Телохранитель"
- "Возвращение домой"
- "Поза"
Лучший комедийный сериал
- "В лучшем мире"
- "Метод Комински"
- "Барри"
- "Шучу"
- "Удивительная миссис Мейзел"
Лучший актер в комедийном сериале
- Саша Барон Коэн ("Ху из Америка?")
- Джим Кэрри ("Шучу")
- Майкл Дуглас ("Метод Комински")
- Дональд Гловер ("Атланта")
- Билл Хейдер ("Барри")
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Кристен Белл, "В лучшем мире"
- Кэндис Берген, "Мерфи Браун"
- Элисон Бри, "Блеск"
- Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел"
- Дебра Мессинг, "Уилл и Грейс"
Лучший актер в драматическом сериале
- Джейсон Бейтман, "Озарк"
- Стефан Джеймс, "Возвращение домой"
- Ричард Мэдден, "Телохранитель"
- Билли Портер, "Поза"
- Мэттью Риз, "Американцы"
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Джулия Робертс, "Возвращение домой"
- Элизабет Мосс, "Рассказ служанки"
- Катрина Балф, "Чужестранка"
- Сандра О, "Убивая Еву"
- Кери Расселл, "Американцы"
Лучший мини-сериал или телефильм
- "Убийство Джанни Версаче"
- "Алиенист"
- "Грязный Джон"
- "Побег из Даннеморы"
- "Острые предметы"
- "Очень английский скандал"
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Эми Адамс, "Острые предметы"
- Патрисия Аркетт, "Побег из Даннеморы"
- Конни Бриттон, "Грязный Джон"
- Риджина Кинг, "Семь секунд"
- Лора Дерн, "Рассказ"
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
- Антонио Бандерас, "Гений: Пикассо"
- Хью Грант, "Очень английский скандал"
- Даниель Брюль, "Алиенист"
- Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче"
- Бенедикт Камбербэтч, "Патрик Мелроуз"
Лучший иностранный фильм
- "Капернаум" (Capernaum), Ливан
- "Девушка" (Girl), Бельгия
- "Рома" (Roma), Мексика
- "Магазинные воришки" (Shoplifters), Япония
- "Никогда не оглядывайся" (Never Look Away), Германия
Лучшая музыка к фильму
- "Мэри Поппинс возвращается"
- "Остров собак"
- "Первый человек"
- "Тихое место"
- "Черная пантера"
Ранее писали о том, что "Золотой глобус" Мэрилин Монро продали за рекордную сумму.
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