Синод УПЦ объявил Объединительный собор незаконным - документ [ Редактировать ]
В Киеве завершилось заседание последнего в 2018 году Священного Синода УПЦ МП, который постановил, что Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет право собирать в Украине собрания, а значит, не может проводить объединительный Собор.
Об этом идет речь в решении Синода, передает orthodox.org.ua.
Синод также заявил, что Патриарх Варфоломей, помимо этого, не может приглашать архиереев Украинской православной церкви на подобные собрания, а сами священнослужители, равно как и миряне, не могут представлять на них УПЦ.
Объединительный собор, запланированный на 15 декабря, считается, таким образом, незаконным собранием: в нем будут участвовать "представители раскольнических группировок". Также Синод выразил обеспокоенность "многочисленными случаями давления на Преосвященных УПЦ с целью заставить их принять участие в Соборе". Кроме того, в документе речь идет о том, что Собор УПЦ может созываться только предстоятелем УПЦ Онуфрием, он таких решений не принимал, поэтому "УПЦ будет считать любые решение так называемого объединительного собора недействительными и такими, которые не будут иметь юридической и канонической силы".
Подытоживая, речь в документе идет о том, что никто из представителей или послушников УПЦ не благословляется на участие в предстоящем Соборе.
Фото: Страна.ua
по теме
Священнослужителі Української православної церкви просять Президента України втрутитись у ситуацію, що склалася навколо Почаївської Лаври
Перевірки та надмірну увагу з боку державних структур - у монастирі розцінюють як тиск на церкву
Юрій Бойко: Намагання влади відібрати у вірян УПЦ храми - є типовим тиском на церкву
Юрій Бойко заявив, що боротиметься за права віруючих канонічної церкви і не допустить релігійного розколу в країні
Приметы на 8 декабря: что нельзя делать
Матери, у которых есть маленькие дети, могут в этот день помолиться святому Климентию
Поздравления с Днем святой Екатерины: стихи, картинки, проза
7 декабря - День Ангела Екатерины. Успейте поздравить своих близких подруг, коллег, сестер с их днем
День святой Екатерины 7 декабря: что категорически нельзя делать
День святой Екатерины ежегодно отмечается 7 декабря