В Киеве завершилось заседание последнего в 2018 году Священного Синода УПЦ МП, который постановил, что Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет право собирать в Украине собрания, а значит, не может проводить объединительный Собор.

Об этом идет речь в решении Синода, передает orthodox.org.ua.

Синод также заявил, что Патриарх Варфоломей, помимо этого, не может приглашать архиереев Украинской православной церкви на подобные собрания, а сами священнослужители, равно как и миряне, не могут представлять на них УПЦ.

Объединительный собор, запланированный на 15 декабря, считается, таким образом, незаконным собранием: в нем будут участвовать "представители раскольнических группировок". Также Синод выразил обеспокоенность "многочисленными случаями давления на Преосвященных УПЦ с целью заставить их принять участие в Соборе". Кроме того, в документе речь идет о том, что Собор УПЦ может созываться только предстоятелем УПЦ Онуфрием, он таких решений не принимал, поэтому "УПЦ будет считать любые решение так называемого объединительного собора недействительными и такими, которые не будут иметь юридической и канонической силы".

Подытоживая, речь в документе идет о том, что никто из представителей или послушников УПЦ не благословляется на участие в предстоящем Соборе.

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