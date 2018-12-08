У Черкасах поліцейських навчали екстреній медицині [ Редактировать ]
У Черкасах поліцейських почали вчити екстреній медицині. Правоохоронці зазвичай першими опиняються на місцях нещасних випадків чи ДТП і від їхньої підготовки залежить життя потерпілих. Тим паче, що згідно закону вони мають надавати першу допомогу. Детальніше розкаже Станіслав Кухарчук.
Ця жахлива ДТП сталася тиждень тому - дві фури на шаленій швидкості зіткнулися лоб у лоб. Пасажир та водій однієї з вантажівок загинули на місці, інший помер вже у кареті швидкої. До місця аварії медики дісталися пізніше поліції і просто не змогли вчасно надати допомогу. Зазвичай у переважній більшості випадків в аваріях люди гинуть через втрату крові.
"На верхню кінцівку - це не є закон, але дозволяється накладати джгут в пряжці на одну прорізь".
Ось так на базі підготовки черкаського обласного центру екстреної допомоги почали вчити поліцейських азам медицини. Адже саме вони першими прибувають на місця аварій та надзвичайних ситуацій. І від їхніх дій залежить чиєсь життя. На початковому етапі полісмену треба виявити кровотечу, зупинити її, а вже потім викликати швидку.
"Перевір! - Немає пульсації, кровотеча контролюється, все добре. - Час? - Записав! - Записав час і дублюємо на лобі... добре, добре..."
Непрямий масаж серця і штучне дихання - це найважчі завдання. Коли служив у патрульній поліції, розповідає Олександр, доводилось кілька разів зупиняти кровотечу у потерпілих, тому з першою вправою впорався без проблем. А от із масажем серця не все так просто - зізнається чоловік.
"Справді, потребує деяких зусиль, але в принципі, з практикою - можна всьому навчитись", - запевняє Олександр Гриценко, працівник ГУНП в Черкаській області.
Курс медичної допомоги розрахований на 6 днів. У поліції кажуть, надавати першу допомогу до приїзду медиків вони зобов'язані за законом. Та раніше правоохоронці проходили в основному лише теоретичні курси.
"Але на такому рівні, як організовані заняття тут - це практичні заняття, 10 відсотків відводиться на теорію, а решта - проходить практично", - зазначив Іван Давиденко, начальник Управління кадрового забезпечення ГУНП в Черкаській області.
Обучити полісменів не проблема, каже інструктор Олена. Результат домедичної допомоги залежить не тільки від вміння її надати, але й від медичних засобів, якими вона надається. Каже, у стандартному наборі патрульного екіпажу є лише протишокові препарати, бинт та турнікет.
"Саме краще, коли у наших хлопців з'являться ось такі повітроводи і мішки - АБУ, завдяки яким можна буде проводити вентиляцію легенів. Він портативний, він складається і не займає багато місця, він легкий і його можна мати з собою", - показує Олена Гладка, інструктор.
Подібні навчання поліцейські відтепер проходитимуть регулярно. Можливо згодом в їхніх бортових аптечках буде все необхідне обладнання. Принаймні, медики будуть на цьому наполягати.
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