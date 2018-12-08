У Лос-Анджелесі відкрили музей "огидної їжі" [ Редактировать ]
Що виставляють у музеї "огидної їжі"? Чому Елвіс Преслі опинився на світлофорах? І Як звучить вітер на Марсі? Про це і не тільки у нашому міжнародному огляді.
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У німецькому місті Фрідберг з'явилися пішохідні світлофори із зображенням - силуету Елвіса Преслі. Незвичайні світлофори встановили на площі на честь "короля рок-н-рола". Такими експонатами місцева влада вирішила залучити в регіон більше туристів, які цікавляться життям та творчістю легендарного співака. Саме у місті Фрадберг Елвіс Преслі служив в американському військовому гарнізоні з 1958 по 1960 рік.
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У столиці Саудівської Аравії відбулася виставка рідкісних видів соколів. Впродовж декількох днів відвідувачі могли потрапити у зони, присвячені полюванню, а також пернатим. У Саудівській Аравії соколів використовують у полюванні, а їхня ціна коливається від 100 до десятків тисяч доларів США.
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Сир із хробаками та запечена летюча миша. У Лос-Анджелесі відкрили музей "огидної їжі". У декількох залах виставили 80 страв, а деякі з них можна навіть скуштувати. Директор музею працював над експонатами більше 4 місяців. Такими "огидними стравами" він хотів кинути виклик людському сприйняттю смаку, а також підняти питання боротьби із глобальним потеплінням. Вхідний квиток коштує близько 15 доларів.
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Як звучить вітер на Марсі - можна почути на сайті NASA. Зонд "Інсайт" записав власні коливання від вітру швидкістю щонайменше 16 кілометрів за годину, а потім прислав їх на Землю. Звуки ще тиждень тому зафіксував сейсмограф, який "Інсайт" ще не встиг поставити на поверхню "Червоної планети". Звук можна послухати у двох варіантах: в оригінальному низькочастотному, та у підвищеному - для зручності.
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