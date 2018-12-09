Протесты во Франции: задержаны более 1700 человек [ Редактировать ]
Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек.
Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.
Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 помещены под стражу. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.
Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.
Напомним, 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.
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