Число задержанных в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции достигло 1726 человек.

Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил глава МВД страны Кристоф Кастанер.

Отмечается, что по меньшей мере 1220 человек помещены под стражу. Больше всего задержаных в Париже. Там, согласно уточненным данным МВД, были задержаны 1150 человек, из которых 619 помещены под стражу. В ходе досмотра у многих было найдено оружие.

Большинство помещенных под стражу подозреваются в заговоре с целью совершения насилия или подстрекательстве к совершению преступления.

Напомним, 8 декабря демонстранты начали бросать факелы и устраивать поджоги. Правоохранители применили водомет против протестующих.