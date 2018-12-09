9 декабря возле станции метро "Бориспольская" произошла авария с участием автомобиля BMW. Водителя зажало в салоне машины, его вырезали спасатели при помощи специнструмента.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам полиции, 25-летний водитель BMW двигался в крайней правой полосе по проспекту Бажана в сторону "круга" около станции метро "Бориспольская". Когда "немец" подъезжал к развязке, по словам очевидцев, его подрезал грузовик "Газель". Чтобы уйти от столкновения, водитель легковушки резко вывернул руль, машину занесло, она снесла электроопору и вылетела на обочину в центре "круга".

В результате столкновения со столбом автомобиль получил серьезные повреждения левого бока. Переднее левое колесо практически полностью оказалось в салоне машины и прижало ногу водителя. Спасатели извлекали мужчину из салона с помощью специнструментов.

25-летнего водителя в срочном порядке госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, подозрением на перелом ноги и травмой руки. На месте работал экипаж патрульной полиции, две бригады спасателей, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее сообщалось, что жертвами жуткого ДТП стали 11 человек