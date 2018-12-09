МВФ проведет заседание совета директоров по Украине 18 декабря [ Редактировать ]
Совет директоров Международного валютного фонда проведет заседание по поводу сотрудничества с Украиной 18 декабря.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
Повестка дня заседания включает в себя, кроме обсуждения программы stand-by, также прекращение программы расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года.
Напомним, в НБУ назвали размер выплат по госдолгу.
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