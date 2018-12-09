Совет директоров Международного валютного фонда проведет заседание по поводу сотрудничества с Украиной 18 декабря.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

Повестка дня заседания включает в себя, кроме обсуждения программы stand-by, также прекращение программы расширенного финансирования, которая была утверждена в марте 2015 года.

Напомним, в НБУ назвали размер выплат по госдолгу.