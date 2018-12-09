На Яворивском полигоне военный получил огнестрельное ранение [ Редактировать ]
На Яворивском полигоне во Львовской области один из военнослужащих получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.
"Во время плановых учений на одном из полигонов Львовщины вследствие несоблюдения мер безопасности получил ранение в ногу один из военнослужащих бригады", - указывается в сообщении.
Военнослужащий не поставил свой автомат Калашникова на предохранитель и случайно выстрелил себе в ногу.
На данный момент военнослужащий госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Недавно появилось видео смертельной давки в Италии.
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