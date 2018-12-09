На Яворивском полигоне во Львовской области один из военнослужащих получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

"Во время плановых учений на одном из полигонов Львовщины вследствие несоблюдения мер безопасности получил ранение в ногу один из военнослужащих бригады", - указывается в сообщении.

Военнослужащий не поставил свой автомат Калашникова на предохранитель и случайно выстрелил себе в ногу.

На данный момент военнослужащий госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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