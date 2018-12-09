Фото: biathlonworld.com

Женская гонка преследования закрывала программу соревнований первого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке.

Кайса Макарайнен точно стреляет - в гонке несомненно побеждает. Это выражение стало своего рода биатлонной аксиомой, которую в очередной раз подтвердила спортсменка. "Финская ракета" в "пасьюте" продемонстрировала феноменальные показатели, и ничто уже не могло помешать ей завоевать вторую медаль высшей пробы в Поклюке. Так и произошло.

Стартовавшая второй Доротея Вирер была не менее точна, чем Макарайнен, и даже намного быстрее справлялась на огневых рубежах. Но прыгнуть выше второго места шансов, пусть даже теоретических, у итальянки в этой гонке не было. Тем не менее, именно она продолжает возглавлять общий зачет Кубка мира.

Нешуточная борьба разразилась за третье место между Лизой Витоцци и Паулиной Фиалковой. Спортсменки шли бок о бок всю дистанцию, показывая стопроцентную точность на огневых рубежах. Но буквально на последних метрах дистанции словацкая биатлонистка вышла вперед, завоевав первую в новом сезоне медаль.

Капитан нашей сборной Елена Пидгрушная, была точна на двух "лежках" и одной "стойке", и имела все шансы побороться не только за топ-10, но и попасть в цветочную церемонию, в 0,1 сек от которой оказалась спортсменка днем ранее. Только вот не сумела Елена совладать с нервами на последней стрельбе, допустила два промаха, которые отбросили ее на итоговое 27-е место в финишном протоколе.

Победительница индивидуальной гонки в Поклюке - Юлия Джима - оказалась в числе девяти спортсменок, завершивших гонку с "нулем" в графе промахов. Однако слишком много времени лидер сборной потратила на стрельбу, да и на лыжне проиграла прилично. Как итог, лишь 24-е место.

Кому удалось добиться небольшого прогресса в этой гонке, так это Анастасией Меркушиной. В привычной для себя манере она быстро отстрелялась, поборолась на последнем круге с именитыми соперницами, такими как Сюзан Данкли и Вероника Виткова, и, буквально на характере, вырвала 37-е место, при 46-м на старте гонки.

Единственной, кто не попала в очковую зону, стала Валя Семеренко. Для младшей из сестер это всего вторая гонка в сезоне, спортсменка только набирает форму после болезни, поэтому результат вполне закономерный. Украинка решила не завершать "пасьют" и сошла с дистанции после трех промахов суммарно.

Преследование. Женщины:

1. Кайса Макаряйнен (0+0+0+0) 29:16,9

2. Доротея Вирер (0+0+0+0) +41,3

3. Паулина Фиалкова (0+0+0+0) +59,2

...

24. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:46,3

27. Елена Пидгрушная (0+0+0+2) +2:59,3

37. Анастасия Меркушина (0+1+1+0) +3:30,8

DNF. Валя Семеренко (1+1+0+1)

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