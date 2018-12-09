Синоптики дали шокирующий прогноз погоды на 2019 год [ Редактировать ]
По мнению синоптиков 2019 год будет самым жарким в истории человечества, так как начался новый этап глобального потепления. Об этом сообщает National Geographic.
"Четыре самые жаркие года в истории были с 2015 по 2018 год, что обусловлено увеличением выбросов углекислого газа, которые также достигли рекордного уровня", - заявляет климатолог из Калифорнийского университета Саманта Стивенсон. По ее словам в 2019 году температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана значительно поднялась (Эль-Ниньо).
В 2018 году учеными было зафиксировано около 70 тропических ураганов и циклонов, что весьма выше среднего количества предыдущих годов. Ранее объем данных циклонов не превышал 50.
Также отмечается, что изменения климата погрузили в воду уникальные острова. Пять крошечных тихоокеанских островов исчезли из-за повышения уровня океана и эрозии.
Выяснилось, сколько лет человечеству осталось до климатической точки невозврата. Если человечество не начнет принимать меры по борьбе с изменением климата до 2035 года, оно не сможет ограничить рост глобальной средней температуры безопасными двумя градусами Цельсия - а шанс остановить потепление на 1,5 градуса уже практически потерян.
В журнале Earth System Dynamics опубликовано исследование где сообщается о климатической точки невозврата, а именно если человечество не начнет бороться с данной проблемой до 2035 года то оно не сможет ограничить рост глобальной средней температуры безопасными двумя градусами Цельсия.
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