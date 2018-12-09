10 декабря православная церковь отмечает большой праздник - День иконы Божией Матери "Знамение". Что можно и нельзя делать в этот день, а также какие существуют приметы, читайте в нашем материале.

В День иконы Божией Матери "Знамение" имеются определенные ограничения. Но есть дела, которые в столь важный день старается сделать каждый верующий человек.

Что можно и нельзя делать: в честь столь значимого дня во многих православных храмах состоятся праздничные богослужения. Верующие люди непременно постараются их посетить. Если же вы по каким-либо причинам не сможете этого сделать, прочесть молитву можно дома.

После службы принято семьей собраться за обедом. Однако не нужно забывать, что День иконы Божией Матери "Знамение" празднуется во время Рождественского поста. По этой причине следует соблюдать соответствующие ограничения в еде.

Как и в любой иной церковный праздник, запрещается в этот день ругаться, браниться, сквернословить, вступать в споры, ссориться с кем-либо. Откажитесь от вредных привычек хотя бы в этот светлый и важный день.

Приметы 10 декабря:

В народе этот праздник называют еще Зимнее знамение. Он имеет свои приметы.

Так, рыбалка на Знамение будет неудачной, так как вся рыба в этот день уходит в омут. Если в этот день печной дым стелется по земле - ждать оттепель, а если он стоит столбом - жди мороза.

Кроме того, есть популярное народное поверье - если в этот день на восходе Солнца встать лицом к северному ветру, то он унесет прочь все несчастья, печали, беды и горечи.

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