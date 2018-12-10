Министры иностранных дел Европейского Союза одобрили санкции в виде запрета на выдачу виз и замораживания активов против девяти человек за организацию в ноябре "выборов" на Донбассе.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС только что одобрили запреты на выдачу виз и замораживание активов в отношении 9 человек, которых ЕС считает ответственными за организацию "выборов" на востоке Украины. Будет опубликовано в официальном журнале ЕС около полудня", - сообщил он.

Одновременно с этим в Германии выступили против расширения антироссийских санкций.