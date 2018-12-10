У Словенії сталася ДТП за участю українських мікроавтобусів [ Редактировать ]
У Словенії сталася ДТП за участю двох українських мікроавтобусів. Про це повідомили тамтешні ЗМІ з посиланням на місцеву поліцію.
Загинула 63-річна українка, ще троє людей тяжко травмовані. За словами очевидців, мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався і став посеред траси, а в нього врізався інший мікроавтобус тієї ж марки. Як наслідок - один з бусів викинуло в кювет.
Зараз усі обставини аварії встановлюють правоохоронці.
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