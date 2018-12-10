Він набрав трохи більше 70% голосів

На позачергових парламентських виборах у Вірменії з великим відривом переміг блок виконувача обов'язків прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Мій крок". Він набрав трохи більше 70% голосів. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

На другому місці - партія "Квітуча Вірменія" - її підтримали понад 8% виборців. На третьому із майже 7% голосів - "Світла Вірменія".

Натомість колишня провладна Республіканська партія до нового парламенту не проходить.