В Украине объявили "желтый" уровень угрозы [ Редактировать ]
В связи с прогнозируемым ухудшением погоды в Украине в ближайшие три дня "Укравтодор" объявил о второй - "желтом" - уровне угрозы на дорогах в центральных и северных областях. В компании напомнили, что 11 декабря ночью и утром в северных и центральных областях ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 м. Днем в Приазовье сильный дождь, на юге страны порывы ветра 15-20 м/с.
В среду, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильный снег, налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с и до 20 см снега.
Кроме того, ночью 12 декабря в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки, преимущественно дождь.
В четверг, 13 декабря, в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах Украины гололедица.
"Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей (2 уровень угрозы "желтый"). В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий просим быть особо внимательными и осторожными на дороге", - отметили в Укравтодоре.
Также в агентстве автодорог Украины напомнили, что на территории государства создано 956 стоянок для транзитного автотранспорта, которыми можно воспользоваться во время ухудшения погоды.
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