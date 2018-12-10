Сотрудники Калифорнийского университета утвердили основную версию о происхождении нашей планеты. Согласно ей, планета быстро росла от 2 до 5 миллионов лет, собирая строительный материал - газы и воду из облака, окружавшего молодое тогда Солнце. Об этом пишет newsyou.info.

Всего существуют три версии происхождения нашей планеты.

По одной из них облучённые Солнцем частицы пыли трансформировались в миниатюрные тела, ставшие источником основных химических соединений для строительства планеты.

Вторая версия говорит в пользу того, что Земля формировалась медленно, за счёт богатых водой и газами метеоритов.

И третья, "быстрая", уже обозначенная выше и признанная американскими учёными как основная.

Выводы в пользу этой гипотезы были сделаны после изучения лавовых образцов, добытых на дне Атлантического океана.

Ранее сообщалось, что приближается климатическая катастрофа.