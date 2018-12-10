США накрило потужною сніговою бурею [ Редактировать ]
Потужна снігова буря накрила південно-східні регіони США. Через суворі погодні умови у місцевих аеропортах скасували загалом близько тисячі авіарейсів. Подекуди випало до 30 сантиметрів снігу.
Сильні снігопади пошкодили лінії електропередач. Без світла залишилися майже 400 тисяч будинків у штатах Кароліна, Джорджія, Алабама, Теннессі та Вірджинія.
Метеорологи попередили, що найближчими днями товща снігового покриву може досягти півметра. На дорогах ожеледиця та замети. Людей закликають не сідати за кермо без нагальної потреби.
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