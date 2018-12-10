У Великій Британії загострюється політична криза. Уже до кінця тижня країна може залишитися без прем'єр-міністра. Що загрожує Терезі Мей і чи висока імовірність того, що країна може отримати нового прем'єра - про це в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона.

Вирішальний тест для прем'єр-міністра. Вже завтра парламент мав би оцінити роботу Терези Мей за останні два роки. Своєрідним екзаменом мало стати голосування щодо угоди між Лондоном та Брюсселем. Втім, Тереза Мей зрозуміла, що їй загрожує двійка і схоже, вирішила відкласти голосування. Про це повідомляє британська преса.

Депутати збиралися відхилити угоду щодо "брекзиту", бо вважають, що прем'єр пішла на надто багато компромісів. Утім, навряд чи Терезі Мей вдасться переконати їх у зворотньому. І найімовірніше, - угоду щодо "брекзиту", хоч і пізніше, але парламент таки відхилить. А це вже вкотре заведе процес виходу з ЄС у глухий кут.

"ЄС дуже чітко декларує, що не збирається переглядати умови виходу Британії. Це найкраща та остаточна пропозиція Брюсселя. Тож якщо ми не вхопимося за цю можливість, - "брекзиту" можуть загрожувати реальні ризики", - говорить Джеремі Гант, міністр закордонних справ великої Британії.

Малоймовірно, що Терезі Мей вдасться втриматися в офісі, якщо її головний проект - провалиться. Незрозуміла і доля "брекзиту". В найгіршому варіанті - Британія покине ЄС взагалі без домовленостей, що загрожує хаосом економіці країни. Набирає популярності варіант про другий референдум. Тобто перепитати людей, чи не змінилася думка щодо "брекзиту". Особливо, в світлі останніх подій. Тож з'являється все більше шансів, що Лондон взагалі нікуди не піде. А залишиться частиною ЄС і надалі. Втім, в будь-якому випадку, Британію чекають турбулентні часи.