"Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів [ Редактировать ]
На тлі хвилювань на фінансовому ринку на українців очікує нова хвиля підвищення тарифів. Платити за тепло ще більше доведеться киянам. Нацкомпослуг дозволила "Київтеплоенерго" підняти розцінки для населення майже на 23 відсотки.
Здорожчання пояснюють збільшенням тарифів на газ, адже він у середньому по Україні становить 76 відсотків у ціні виробництва теплової енергії. Нові тарифи наберуть чинності з першого січня.
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