Переговоры по Brexit: в ЕС отказались от обсуждения [ Редактировать ]
Вопрос выхода Великобритании из ЕС будет обсуждаться на саммите ЕС 13-14 декабря в Брюсселе, но возобновление переговоров по соглашению между Брюсселем и Лондоном исключено. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск, сообщает ТАСС.
Он также отметил, что лидеры остающихся стран сообщества обсудят готовность ЕС к выходу Великобритании без соглашения.
Это заявление стало первой официальной реакцией Брюсселя на перенос на неопределенный срок намеченного на вторник 11 декабря голосования в британском парламенте по соглашению с ЕС об условиях Brexit, о чем заявила в понедельник Тереза Мэй.
"Я принял решение созвать Европейский совет Brexit и 50-й статьи (Лиссабонского договора, посвященной процедуре выхода страны из сообщества - ред.). Мы не будем возобновлять переговоры по соглашению (между Брюсселем и Лондоном), включая предохранительный механизм (по обеспечению прозрачности границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией), но мы готовы обсудить, как упростить процесс ратификации этого документа Великобританией. Поскольку время (для достижения договоренности) истекает, мы также обсудим нашу готовность к сценарию отсутствия соглашения", - заявил Туск.
13-14 декабря в Брюсселе состоится плановый саммит ЕС, таким образом, заявление Туска означает, что в четверг в рамках этого саммита состоится отдельная встреча глав остающихся в ЕС государств с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по Brexit.
Ранее мы писали о том, что Тереза Мэй отложила голосование парламента по Brexit.
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