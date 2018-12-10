Трамп может попасть за решетку - конгрессмен [ Редактировать ]
Член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме. Об этом он сказал в интервью CBS News.
"Есть очень реальная перспектива, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции предъявит ему обвинение, через некоторое время он может стать первым президентом, столкнувшимся с реальной перспективой тюремного заключения", – сказал он.
Конгрессмен напомнил о ситуации с адвокатом Майклом Коэном, который работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом.
Ранее мы писали о том, что Трамп пообещал выполнить все желания Ким Чен Ына.
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