Член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме. Об этом он сказал в интервью CBS News.

"Есть очень реальная перспектива, что в день, когда Дональд Трамп покинет свой пост, министерство юстиции предъявит ему обвинение, через некоторое время он может стать первым президентом, столкнувшимся с реальной перспективой тюремного заключения", – сказал он.

Конгрессмен напомнил о ситуации с адвокатом Майклом Коэном, который работал с Трампом с 2007 года. В июне 2018 года президент США заявил, что больше не сотрудничает с адвокатом.

Ранее мы писали о том, что Трамп пообещал выполнить все желания Ким Чен Ына.