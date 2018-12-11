Биткоин: курс криптовалюты стремительно падает [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова обвалилась.
Теперь за монету предлагают $3 418,27
Вслед за биткоином упала цена других криптовалют:
- Ethereum $88,585;
- Ripple $0,29805;
- Bitcoin Cash $100,16;
Ранее мы сообщали о повышении пенсии в Украине.
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