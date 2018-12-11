В Instagram появилась новая функция [ Редактировать ]
В социальной сети Instagram появилось сообщение, что все пользователи теперь могут обмениваться голосовыми сообщениями.
Чтобы отправить сообщение необходимо зажать иконку с микрофоном с личных сообщениях.
"Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct", - заявили в Instagram.
Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO— Instagram (@instagram) 10 декабря 2018 г.
Ранее мы писали о том, что Facebook запретил пользователям обсуждать секс.
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