Евродепутат Ребекка Хармс рассказала, что сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан поблагодарила Европарламент от его имени. Об этом Ребекка Хармс пишет в Twitter.

Каплан заявила, что Сенцов не хочет быть героем, а хочет свободы и снимать фильмы.

"Он не хочет быть героем. Он хочет свободы. Он хочет снимать фильмы", - рассказала сестра политзаключенного.

Nataliya Kaplan thanks the European Parliament in the name of her cousin Oleg Sentsov: He doesn‘t want to be a hero.He wants freedom.He wants to make films.While awarding #SakharovPrize 2018 we promise to increase our efforts to #FreeSentsov #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/s0xY1CFeVQ