Сестра Сенцова поблагодарила Европарламент от имени брата [ Редактировать ]
Евродепутат Ребекка Хармс рассказала, что сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан поблагодарила Европарламент от его имени. Об этом Ребекка Хармс пишет в Twitter.
Каплан заявила, что Сенцов не хочет быть героем, а хочет свободы и снимать фильмы.
"Он не хочет быть героем. Он хочет свободы. Он хочет снимать фильмы", - рассказала сестра политзаключенного.
Nataliya Kaplan thanks the European Parliament in the name of her cousin Oleg Sentsov: He doesn‘t want to be a hero.He wants freedom.He wants to make films.While awarding #SakharovPrize 2018 we promise to increase our efforts to #FreeSentsov #LetMyPeopleGo pic.twitter.com/s0xY1CFeVQ— Rebecca Harms (@RebHarms) 10 декабря 2018 г.
Также Хармс добавила, что во время награждения премии Сахарова, Европарламент намерен увеличить усилия для освобождения украинского политзаключенного.
Ранее мы сообщали о том, Олега Сенцова переводят в колонию.
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