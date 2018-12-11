Зонд Voyager-2 залишив Сонячну систему [ Редактировать ]
Космічний зонд НАСА Voyager-2 увійшов у міжзоряний простір. Його запустили ще 1977 року. Вдруге в історії апарат, створений людиною, перетнув край так званої геліосфери.
Першим був "Вояжер-1", він подолав цю межу 2012 року. Вчені сподіваються, що дані, які збере його наступник, допоможуть дізнатися більше про вплив Сонця так далеко від центру Сонячної системи.
"Що цікаво - "Вояжер" не перестає нас дивувати, тобто нам належить іще багато дізнатися. Не може такого бути, щоб другий "Вояжер" показав нам те саме, що і перший. Ми бачимо відмінні процеси у циклічності сонячної активності", - говорить Ед Стоун, науковець проекту "Вояжер".
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