Черкащина прощалася із загиблим на Донбасі бійцем [ Редактировать ]
На Черкащині попрощалися з бійцем десятої гірсько-штурмової бригади. Олександр Коломієць загинув 7 грудня під час бойового чергування на позиціях неподалік Маріуполя від кулі ворожого снайпера.
Олександр прийшов на фронт під час мобілізації - боронив Україну під Дебальцевим, Красногорівкою та Докучаєвськом. Йому ще не виповнилося й 30, вдома у нього залишилися батьки та сестра.
Із почестями воїна поховали у рідному селі Маркизівка Золотоніського району. Провести героя в останню путь зійшлося все село, з передової приїхали бойові побратими.
"Завжди готовий був прикрити, він мав навики, по-перше: він був заступником командира бойової машини, оператор-навідник і справно виконував накази та розпорядження командирів важко втрачати побратимів. Наші побратими, у нашій роті, нашого підрозділу і досі не вірять, що Олександра немає", - говорить позивний "Адвокат", військовослужбовець ЗСУ.
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