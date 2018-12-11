Приметы и суеверия на удачу [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
Даже те люди, которые скептически относятся к приметам и суевериям, склонны сплевывать через плечо "чтобы не сглазить" и уж точно стучать по дереву. Все потому, что в хорошие приметы верится куда охотнее.
Вот несколько примет, которые точно приносят удачу.
- Встретить мужчину или женщину с полным ведром - получить деньги, благодарность, премию или повышение на работе.
- Мужчина пересек дорогу - значит, повезет в чем-то.
- Очень хорошо пройдет день, если первым встретить младенца или беременную женщину.
- Увидеть паука на одежде или летящего по своим делам жука - к везению в денежных делах. Насекомые часто показываются людям на удачу.
- Одна из самых хороших примет для тех, кто собирается в путь - это дождь. Он приносит удачу даже несмотря на некоторые неудобства, вызванные плохой погодой.
- Если вы разлили чай, не расстраивайтесь, ведь это обещает везение, особенно в финансовых вопросах. Разбитая посуда, особенно в субботу, тоже предвещает счастье и везение.
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