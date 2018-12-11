На Донбасі зафіксували 12 обстрілів за добу [ Редактировать ]
Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 12 обстрілів. З важких мінометів били у районі Попасної на Луганщині та Пісків, поблизу Донецька.
На інших напрямках гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного вогонь вели ворожі снайпери. За інформацією розвідки, українські військові минулої доби знищили одного бойовика, ще трьох поранили.
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