З важких мінометів били у районі Попасної на Луганщині та Пісків, поблизу Донецька

Доба на сході країни минула без втрат. Окупанти здійснили 12 обстрілів. З важких мінометів били у районі Попасної на Луганщині та Пісків, поблизу Донецька.

На інших напрямках гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного вогонь вели ворожі снайпери. За інформацією розвідки, українські військові минулої доби знищили одного бойовика, ще трьох поранили.