В Парламентской ассамблее Совета Европы решили смягчить санкции, которые могут применяться к ее членам. Среди прочего, это решение касается в первую очередь России.

Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому отныне право голоса не отнимут у делегаций стран-членов на выборах высокопоставленных чиновников Совета, в частности членов Европейского суда по правам человека и генерального секретаря Совета - а Россию лишили права голоса в 2014 году.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это первый и важный шаг для преодоления кризиса в отношениях между Советом Европы и Россией, важный сигнал о том, что можно выйти из санкционного тупика", - заявил член комитета, немецкий депутат от Левой партии Андреас Хунки.

Другой член комитета, также немецкий депутат, социал-демократ Франк Швабе заявил, что против изменения регламента высказалось лишь небольшое число голосующих.

В то же время, Евросоюз ввел санкции из-за "выборов" на Донбассе.