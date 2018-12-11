Человек года 2018: опубликованы претенденты на звание [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Известный рейтинговый журнал Time опубликовал список из десяти претендентов на почетный титул "Человек года-2018". Имена претендентов были озвучены в эфире американского телешоу NBC 10 декабря, сообщает DW.
Список открывает президент США Дональд Трамп, который в 2016 году уже становился "Человеком года".
Составители шорт-листа отметили, что на втором году президентства главе американского государства "пришлось пройти через кризис, который затронул не только его самого, но и его администрацию", а также принять "несколько спорных мер", начиная от разделения семей мигрантов на границах США и заканчивая международной торговой войной с Китаем.
На втором месте не один человек, а - что весьма символично - более 2 000 тех самых "разделенных семей", пострадавших в результате борьбы администрации Трампа с нелегальной миграцией.В рамках политики "нулевой терпимости" тысячи детей были разлучены со своими родителями на южной границе США с Мексикой.
Президент России Владимир Путин расположился на третьей строчке рейтинга. При этом имя российского лидера было упомянуто в контексте возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и роста напряженности в отношениях с Украиной. Путин уже попадал на обложку Time в 2007 году.
Итоги подводят также в сфере музыки.Например, назван лучший альбом года и лучшие сериалы.
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