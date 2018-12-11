Известный рейтинговый журнал Time опубликовал список из десяти претендентов на почетный титул "Человек года-2018". Имена претендентов были озвучены в эфире американского телешоу NBC 10 декабря, сообщает DW.

Список открывает президент США Дональд Трамп, который в 2016 году уже становился "Человеком года".

Составители шорт-листа отметили, что на втором году президентства главе американского государства "пришлось пройти через кризис, который затронул не только его самого, но и его администрацию", а также принять "несколько спорных мер", начиная от разделения семей мигрантов на границах США и заканчивая международной торговой войной с Китаем.

На втором месте не один человек, а - что весьма символично - более 2 000 тех самых "разделенных семей", пострадавших в результате борьбы администрации Трампа с нелегальной миграцией.В рамках политики "нулевой терпимости" тысячи детей были разлучены со своими родителями на южной границе США с Мексикой.

Президент России Владимир Путин расположился на третьей строчке рейтинга. При этом имя российского лидера было упомянуто в контексте возможного российского вмешательства в президентские выборы в США, отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и роста напряженности в отношениях с Украиной. Путин уже попадал на обложку Time в 2007 году.

Итоги подводят также в сфере музыки.Например, назван лучший альбом года и лучшие сериалы.