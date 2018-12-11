В Киеве четыре автомобиля одновременно попали в жуткое ДТП [ Редактировать ]
10 декабря в Киеве на Броварском проспекте в ДТП попало четыре машины. Столкнулись Audi, Shevrolet, Dacia и ВАЗ.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам водителя Shevrolet, он и Audi стояли на перекрестке, когда в них врезалась Dacia. Водитель "американца" не сразу понял, что в румынский универсал влетел ВАЗ 21099. Водитель Audi, чей автомобиль пострадал незначительно, дождался оформления ДТП и уехал. Shevrolet пострадал намного сильнее, однако его водитель, к счастью, не пострадал.
Самые серьезные повреждения получил Logan. В результате аварии передняя и задняя части автомобиля оказались смяты, а две девушки-пассажира авто были госпитализированы с повреждениями головы. Водитель Dacia, несмотря на то, что тоже пострадал, от госпитализации отказался. Водитель ВАЗ по словам полицейских и участников ДТП, демонстрировал все признаки алкогольного опьянения: запах изо рта, невнятная речь и неровная ходьба.
На месте происшествия работали патрульные, "скорая" увезла пострадавших в больницу. Причины происшествия установит следствие.
Ранее сообщалось, что в кошмарном ДТП в Колумбии погибла баскетбольная команда.
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